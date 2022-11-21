وسط تنديد أميركي.. ضربات إيرانية جديدة في شمال العراق تخلف قتيلا من مسلحي المعارضة الكردية

2022/11/21 | 13:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب كردي إيراني معارض سقوط قتيل على الأقل جراء ضربات جديدة نفذتها إيران على مواقع في إقليم كردستان العراق، وقد استنكرت حكومة الإقليم "الانتهاكات الإيرانية المتكررة"، كما أدانها الجيش الأميركي.

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