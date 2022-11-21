مدرب المنتخب القطري يعترف: المنتخب القطري لم يكن بمستوى الطموح ويجب ان نتعلم الدرس

2022/11/21 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف المدير الفني لمنتخب قطر، الإسباني فيليكس سانشيز، بأن لاعبيه لم يقدموا أفضل مستوياتهم خلال الهزيمة أمام الإكوادور أمس الأحد، في افتتاح مونديال 2022.واهتزت شباك قطر بهدفين في أول 31 دقيقة عن طريق المهاجم الإكوادوري المخضرم إينر فالنسيا لتخسر … Readmore

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