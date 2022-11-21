بايدن لمدرب أمريكا: أنا جاهز للعب في مونديال قطر

2022/11/21 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، اتصالا هاتفيا بالمنتخب الأمريكي لكرة القدم المتواجد حاليا في قطر، لحث لاعبي المدرب جريج برهالتر على مفاجأة كل المشاركين في كأس العالم.وقبل أن يخوض المنتخب الأمريكي مباراته الأولى بالمونديال أمام ويلز، اليوم الاثنين، تجمع الفريق للاستماع لبايدن، وهو يقدم كلمات التشجيع للمجموعة التي اعترف بأنها ليست مرشحة […]

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