اتحاد كرة القدم يقرر نقل مباراتين إلى ملعب

2022/11/21 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، نقل مباراتي الكهرباء امام الكرخ والزوراء مع النفط الى ملعب المدينة في بغداد.

وذكر بيان للاتحاد تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قررت لجنةُ المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم نقلَ مباراة الكهرباء والكرخ والزوراء والنفط من مَلعبِ الزوراء إلى ملعبِ المدينة ضمن الجولةِ السادسة للدوري العراقيّ المُمتاز، وبنفس الوقت والتاريخ المُعلنين سابقاً".

واضاف أن ذلك "بسببِ عدم اكتمالِ زراعة البِذور الشتويّة في مَلعبِ الزوراء".

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