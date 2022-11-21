بالأسماء.. مكافحة الارهاب يعلن الإطاحة بستة عناصر بارزة من داعش

2022/11/21 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، الاطاحة بستة عناصر إرهابية بارزة في تنظيم داعش مارسوا عمليات إرهابية في بغداد والانبار.

وذكر بيان للجهاز تلقته (بغداد اليوم) أن" جهاز مكافحة الإرهاب أطاح بعناصر بارزة في تنظيم داعش الارهابي والذين نشطوا ضمن قواطع شمال بغداد و الانبار وهم كل من، احمد فيصل علي صالح المُكنى ( ابو جليب ) ، وبهاء الدين عبد زبار المُكنى ( ابو عبيدة ) وعبد الله احمد ابراهيم المُكنى ( ابو وردة ) و يونس محي عواد المُكنى ( ابو حفصة )، ومهند عوني محمود المُكنى ( ابو مجاهد ) و محمد عبد الستار نجم المُكنى ( ابو عبد الستار )".

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