2022/11/21 | 13:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hjJzNhZ57Fc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاعتداءات المستمرة على الإقليم.. قاآني يصول ويجول في العراق وبغداد تكتفي بالتفرج) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاعتداءات المستمرة على الإقليم.. قاآني يصول ويجول في العراق وبغداد تكتفي بالتفرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).