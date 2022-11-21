2022/11/21 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل شخص على يد شقيقه ووفاة سبعيني دهساً من قبل منتسب امني، في حادثين منفصلين في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص على يد شقيقه ووفاة سبعيني دهساً في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص على يد شقيقه ووفاة سبعيني دهساً في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).