الكهرباء: اهتمام حكومي بتنويع مصادر الطاقة والمضي بمشاريع الربط

2022/11/21 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، وجود اهتمام حكومي بتنويع مصادر الطاقة والمضي بمشاريع الربط الكهربائي، فيما أشار إلى العمل على تهيئة العراق لدخوله عضواً مهماً في سوق الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية إن "هناك اهتماماً من مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بتنويع مصادر الطاقة والمضي بمشاريع الربط الكهربائي وتنوعها، لتحقيق وثوقية واستقرارية عالية للشبكة".

وأضاف موسى، أن "الغاية من الربط الكهربائي وتحقيق هذه الوثوقية هي تهيئة العراق لدخوله عضواً مهماً في سوق الطاقة"، مبيناً أن "الربط الكهربائي مع دول الجوار سيكون مدعاة لتبادل منفعة الطاقة وهذا هو المهم".

وأكد، أن "الوزارة حريصة على أن يتابع مشاريع الطاقة الشمسية والعقود التي وقعت مع الشركات العالمية"، مشيراً إلى أن "الوزارة حريصة على إنشاء محطات للطاقة الشمسية توزع على جميع المحافظات".

وتابع، أن "هذه الخطوات مهمة في ظل التوجه العالمي للحد من البصمة الكربونية، وعدم الاعتماد فقط على الوقود الاحفوري، وهي مدعات لتنويع مصادر الطاقة".

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