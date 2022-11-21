220 مليار دولار تكلفة مونديال قطر 2022.. و”الفيفا” ينتظر 6.4 مليار دولار عوائد

2022/11/21 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

سجلت قطر رقماً قياسياً في تكاليف استضافة كأس العالم لكرة القدم، فمع خروج تصريحات من ناصر الخاطر المدير التنفيذي لكأس العالم 2022، بأن التكلفة الخاصة بالمونديال بلغت 8 مليارات دولار، خرجت تقارير تؤكد أن التكلفة وصلت نحو 220 مليار دولار.

هذا الرقم الكبير لم يتم نفيه، لكن خرجت توضيحات بأن التكلفة تشمل كافة مشروعات البنية التحتية في قطر والتي تم تجهيزها لاستضافة الحدث، مثل إنشاء شبكة مترو الأنفاق، وتجهيز الطرق وبناء أكثر من 100 فندق ومنتجع سياحي.

هذا الرقم يزيد بمعدل 1800% عن التكلفة التي تحملتها روسيا لاستضافة مونديال 2018 والتي بلغت نحو 11.6 مليار دولار، وهو رقم أقل مما أنفقته البرازيل في مونديال 2014 والذي قدر بنحو 15 مليار دولار.

جنوب أفريقيا كانت صاحبة التكلفة الأقل من حيث استضافة البطولة منذ بداية الألفية الجديدة، إذ بلغت تكاليف استضافتها لمونديال 2010 حوالي 3.6 مليار دولار فقط، وهو الرقم الأقل بنحو 16% مما أنفقته ألمانيا لاستضافة كأس العالم 2006، والذي قدر بنحو 4.3 مليار دولار، فيما كان إنفاق كوريا الجنوبية واليابان لاستضافة مونديال 2002 حوالي 7 مليارات دولار.

ورصد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ميزانية بلغت 1.69 مليار دولار لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وتنوعت المخصصات ما بين 440 مليون دولار للجوائز المالية، و322 مليوناً للمصروفات التشغيلية، و247 مليوناً للنقل التلفزيوني، و209 مليوناً لبرنامج عوائد الأندية، و478 مليون دولار لمصروفات أخرى مثل التذاكر والضيافة وغيرها.

مونديال قطر 2022..



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وتعد هذه المخصصات المالية أقل من النسختين السابقتين، فمونديال 2018 بروسيا خصص له 1.92 مليار دولار، لكنه أنفق أقل منها بنحو 100 مليون دولار.

وكانت الميزانية الأكبر لـ”الفيفا” في إنفاقه على كأس العالم 2014 بالبرازيل، بنحو 2.22 مليار دولار، وهو أقل بقليل من ضعف ميزانية مونديال جنوب أفريقيا 2010 التي بلغت 1.29 مليار دولار، فيما كانت مخصصات الفيفا لكأس العالم في ألمانيا 2006 حوالي 881 مليون دولار.

ويعد كأس العالم مصدر الدخل الأكبر للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فهو يجني من البطولة عوائد كبيرة، فبحسب مسؤول بالفيفا، فإن العوائد المتوقعة لمونديال قطر 2022 ربما تصل إلى نحو 6.4 مليار دولار.

وبلغت عائدات “الفيفا” التي يحققها من بيع الحقوق التلفزيونية والحقوق التجارية والتراخيص ورسوم الاستضافة والتذاكر في مونديال روسيا 2018 نحو 5.2 مليار دولار، بزيادة حوالي 400 مليون دولار عن مونديال البرازيل عام 2014.

الطفرة الكبيرة لـ”الفيفا” من عائدات كأس العالم، كانت في مونديال جنوب أفريقيا 2010، بعدما بلغت العوائد 4.2 مليار دولار، وهو الرقم الذي يزيد بنحو 61% عما تحقق من عوائد في مونديال ألمانيا 2006، حيث بلغ دخل “الفيفا” نحو 2.6 مليار دولار بزيادة تصل إلى مليار دولار عن عوائد مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 التي وصلت إلى 1.6 مليار دولار.

وتطمح قطر لتحقيق أعلى عوائد في تاريخ المونديال، إذ صرح ناصر الخاطر المدير التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022، أن بلاده تستهدف تحقيق 17 مليار دولار من البطولة، وهو الرقم الذي لم تحصده أي دولة استضافت البطولة من قبل.

ويبقى تحقيق الدول المستضيفة للعوائد من البطولات أمراً نسبياً، وتظل مصادره تصريحات رسمية لمسؤولين بالدول المستضيفة أو دراسات بحثية، فعلى سبيل المثال قال أليكسي سوروكين، رئيس اللجنة العليا الروسية المنظمة لمونديال 2018، إن تأثير كأس العالم على الناتج المحلي الإجمالي الروسي بين عامي 2013 و2018 كان 952 مليار روبل “14.5 مليار دولار”، وكان هذا يعادل 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وعاد مونديال 2014 على الاقتصاد البرازيلي بنحو 13.4 مليار دولار، فيما كانت عوائد جنوب أفريقيا من تنظيم كأس العالم 2010 نحو 5.6 مليار دولار، وهو رقم أقل مما حققته ألمانيا التي كانت عوائدها من تنظيم كأس العالم 2006 نحو 14 مليار دولار، وكذا مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان الذي بلغت عوائده على اقتصاد البلدين 11.8 مليار دولار.

ومع دخول المنافسات الرياضية عالم الحصرية والتشفير في بداية الألفية، بات بيع حقوق النقل التلفزيوني يمثل أعلى مصدر دخل للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من بطولة كأس العالم، وهو الأمر الذي تكشف عنه الأرقام.

مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 حقق الفيفا من بيع حقوقه التلفزيونية 991 مليون دولار، وهو الرقم الذي حقق معدل نمو يصل إلى 31% في مونديال 2006 بألمانيا بعائد بلغ 1.3 مليار دولار، وكانت الطفرة الكبيرة في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا الذي قفزت عوائده التلفزيونية بنسبة 85% ليحقق 2.4 مليار دولار.

وتواصل هذا النمو في عوائد الدخل التلفزيوني ليصل إلى 2.484 مليار دولار في مونديال البرازيل 2014، وكان الرقم الأعلى في روسيا 2018 بنحو 2.760 مليار دولار.

الجوائز المالية في المونديال، رصد لها “فيفا” نحو 440 مليون دولار، بزيادة 40 مليون دولار عن النسخة السابقة في روسيا، وقفزت جائزة البطل من 38 مليون دولار لتصل إلى 42 مليوناً، وهي تزيد بنسبة 110% عن جائزة مونديال ألمانيا 2006 التي بلغت 20 مليون دولار.

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