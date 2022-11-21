أردوغان: العمليات في العراق وسوريا لن تقتصر على الضربات الجوية

2022/11/21 | 13:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن العمليات في شمال سوريا...

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