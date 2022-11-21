بالاسماء.. متحدث القائد العام يعلن الإطاحة بستة عناصر بارزة من داعش

2022/11/21 | 13:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين،...

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متحدث القائد العام يعلن الإطاحة بستة عناصر بارزة من داعش أولاً على المسلة.

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