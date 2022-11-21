2022/11/21 | 13:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدّر حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية بنحو مليار دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما أهمية منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما أهمية منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).