2022/11/21 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U_ifHPbLKas

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزواج خارج المحاكم بين القانون والاعراف العشائرية | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزواج خارج المحاكم بين القانون والاعراف العشائرية | صباحك عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).