رئيس الوزراء العراقي يزور الأردن: الأمن والاقتصاد والأموال المهربة

2022/11/21 | 13:43 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعدّ زيارة الشياع للأردن هي الزيارة الخارجية الأولى له منذ توليه رئاسة الوزراء (الأناضول)

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في أول زيارة خارجية له بعد تسلّم رئاسة الحكومة العراقية، فيما يعتزم إجراء زيارات خارجية أخرى، خلال الأيام المقبلة، أبرزها الكويت وفرنسا.

ومنح مجلس النواب العراقي، في 27 من الشهر الماضي، الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني مرشح "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة من طهران.



وقال مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن السوداني يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية خلال الساعات المقبلة، برفقة وفد حكومي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين العراقيين، حيث سيجري خلال الزيارة عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين الأردنيين.

وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن زيارة السوداني تهدف إلى مناقشة الكثير من الملفات الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة الملف الأمني، وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين، وغيرها من القضايا التي تتعلق بالاستثمار والقضايا التي تمر بها المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي.

وبحسب المسؤول، فإن رئيس الوزراء سيبحث في الأردن ملف التعاون لاسترداد المطلوبين، والأموال المهربة، لوجود كثير من هؤلاء في العاصمة عمان، مشيراً إلى أن هذا الملف سيكون محل اهتمام لدى السوداني خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأردنيين.

السوداني يزور الكويت وفرنسا ومصر ودولاً أخرى

ويعتزم السوداني إجراء جولات خارجية جديدة، ستشمل الكويت وفرنسا ومصر ودولاً أخرى خلال الأيام المقبلة، كما قال المسؤول.



وتأتي هذه الزيارات من أجل كسب الدعم الدولي لحكومته، وكذلك توفير الدعم في ملفات الأمن والاقتصاد، والعمل على التعاون مع العراق لاسترداد المطلوبين والأموال المهربة.

من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، لـ"العربي الجديد"، إن السوداني يسعى من هذه الزيارات إلى كسب الدعم الإقليمي والدولي بالملفات العراقية التي تحتاج إلى دعم من هذا النوع من ناحية الاقتصاد والاستثمار والأمن، وكذلك قضايا محاربة الفساد، والعمل على إعادة الأموال المهربة، وتسليم المطلوبين لدى القضاء العراقي في الكثير من البلدان.

وبين الفايز أن السوداني يريد إيصال رسائل من خلال جولاته الخارجية بأن حكومته مع إقامة علاقات خارجية متوازنة مع الأطراف كافة، وهي ليست مع محور ضد محور آخر، إضافة إلى إظهار أن الحكومة العراقية تريد بناء علاقات مع الجميع وفق المصالح العليا للبلاد، وهو ما يعد من أبرز الرسائل التي سينقلها السوداني خلال اجتماعاته مع رؤساء البلدان التي ينوي زيارتها خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أن "العراق بحاجة إلى الدعم الإقليمي والدولي بالكثير من الملفات، وأن زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لبعض الدول تأتي لكسب الدعم، خصوصاً أن حكومته لاقت دعماً وترحيباً من مختلف دول العالم، وهو يريد ترجمة هذا الدعم، عبر اتفاقيات عديدة تخص الاستثمار والاقتصاد وغيرها".

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