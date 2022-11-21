كربلاء:افتتاح خطي انتاج لتصنيع والكبسولات والحبوب في مصنع اوروك لانتاج الادوية

2022/11/21 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصنع أوروك للصناعات الدوائية

التابع للعتبة الحسينية المقدسة في

كربلاء ، عن افتتاح خطي إنتاج لتصنيع

الكبسولات والحبوب خلال الشهر الجاري،

إضافة إلى افتتاحه خطوطا إنتاجية اخرى

خلال العام المقبل.

وق

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