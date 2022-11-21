مرفقة برسالة.. F16 العراقية “تثأر” لشهداء كركوك بتدمير مضافات لداعش

2022/11/21 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة القوة الجوية، اليوم

الاثنين، ضربات جوية لأوكار داعش ضمن

قاطع المركز المتقدم لعمليات كركوك.

وقال مصدر مطلع، إن الضربات نفذت بواسطة

طائرات ( F16 ) ونتج عن الضربات تدمير ( 3 )

مضافات لداعش.

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