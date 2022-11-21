2022/11/21 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء الأحد، مركز الديلزة الدموية لمرضى العجز الكلوي في مدينة الطب.



وأشار سيادته خلال الافتتاح إلى توجه الحكومة الحالي المتمثل بإنجاز مثل هذه المشاريع المهمة في جميع المحافظات، لاسيما الأشد فقرا منها، والإفادة مما متاح من خبرات وقدرات، لتطوير البنى التحتية وإحداث التغيير المنشود.

وشدد سيادته على أهمية الارتقاء بما يُقدم من خدمات صحية للمواطن، تليق بكرامته، وضرورة استعادة ثقة المواطنين بالنظام الصحّي العراقي، عبر العمل الحقيقي والجاد على تغيير الواقع.

يُشار إلى أنّ مركز الديلزة الدموية لمرضى العجز الكلوي في مدينة الطب، يتسع لواحد وثمانين سريراً، ويعد واحداً من ثمانية مراكز تقدّم هذه الخدمة الطبية، سيجري افتتاحها تباعاً في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح مركز الديلزة لمرضى العجز الكلوي في مدينة الطب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح مركز الديلزة لمرضى العجز الكلوي في مدينة الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).