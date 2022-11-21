ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وكُردستان

2022/11/21 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

كما ان بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وبالإضافة إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148550 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148450 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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