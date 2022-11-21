2022/11/21 | 13:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i4lYcGV_oEU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة رئيس الوزراء في مدينة الطب وافتتاحه مركز الديلزة لمرضى العجز الكلوي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة رئيس الوزراء في مدينة الطب وافتتاحه مركز الديلزة لمرضى العجز الكلوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).