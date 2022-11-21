اعتقال ممثلتين شهيرتين في إيران بعد دعمهما للحركة الاحتجاجية بخلع الحجاب

2022/11/21 | 13:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الإيرانية، ممثلتين إيرانيتين شهيرتين، بعد أن أظهرتا دعمهما للحركة الاحتجاجية التي تجتاح البلاد، منذ سبتمبر الماضي، ببث فيديوهات لهما وهما تخلعان الحجاب، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

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