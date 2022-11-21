تركيا.. مقتل شخصين في ضربات صاروخية على الحدود السورية

2022/11/21 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم محلي إن خمسة صواريخ انطلقت من شمال سوريا ضربت منطقة قرقميش الحدودية التركية، الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة بينهم اثنان إصاباتهما بالغة، وسط مناقشات تركية تجري بشأن احتمالية إشراك قوات برية.

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