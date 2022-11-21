2022/11/21 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص علق عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي ، اليوم الاثنين ، بشأن إجراءات السوداني في مكافحة الفساد مبينا انها “خطوة بالاتجاه الصحيح”.وقال السلامي في حديث لـ/المركز الخبري الوطني/،إن “خطوة رئيس الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هادي السلامي معلقاً بشأن إجراءات السوداني في مكافحة الفساد: “خطوة بالاتجاه الصحيح” المركز الخبري الوطني.

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