أردوغان: لقائي مع السيسي خطوة من أجل تطبيع العلاقات

2022/11/21 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اللقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خطوة من أجل تطبيع العلاقات.

وقال أردوغان “لم تكن هذه مقابلة قادة.



كانت خطوة من أجل تطبيع العلاقات، ونريد أن ننقل هذه العملية إلى مستويات أعلى، بدءًا منلقاءات الوزراء ومن ثم إلى لقاءات المسؤولين في المستويات الأعلى”.

وأضاف أن “كل ما نريده منهم هو أن نقيم السلام من خلال هذه اللقاءات ضد من يقفون ضدنا في البحر الأبيض المتوسط”.

وبين أن “الوحدة التي كانت بين شعبنا والشعب المصري في الماضي مهمة جدًا لنا، لماذا لا نبدأ من جديد؟ حاولنا في لقائنا هذا إعطاءإشارة لانطلاق هذه العملية”.

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