البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروعي قانونين

2022/11/21 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (unido)

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