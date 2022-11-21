2022/11/21 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرة قبض بحق وزير التجارة الأسبق علاء الجبوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور مذكرة قبض بحق وزير التجارة السابق (وثيقة) - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور مذكرة قبض بحق وزير التجارة السابق (وثيقة) - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).