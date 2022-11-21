وزير التربية من دار الوارث للطباعة في كربلاء: سنعلن عن امر مهم في الايام المقبلة

2022/11/21 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد وزير التربية، الاثنين، بعمل دار

الوارث للطباعة والنشر في كربلاء،

واصفاً جودة اعمال طباعة الكتب

المدرسية يها بالممتازة.

وقال إبراهيم الجبوري، خلال زيارة قام

بها الى محافظة كربلاء المقدسة، صباح

ال

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