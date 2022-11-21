العين الدولية .. تحتفي باليوم العالمي للطفل وتحتضن اكثر(88)ألف يتيماً

2022/11/21 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت مؤسسة العين الدولية للرعاية

الاجتماعية والتي تعمل بمباركة المرجع

الأعلى السيد علي الحسيني

السيستاني(دام ظله ) باليوم العالمي

للطفل مع (88,562) طفلاً محتضناً في

المؤسسة.

وذكر بيان صادر من المؤس

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