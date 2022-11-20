أربيل تندد بالقصف الإيراني وتطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف صريح

2022/11/21 | 14:31 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد القصف الجديد الرابع من نوعه في أقل من شهرين (الأناضول)

نددت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، بالقصف الإيراني الجديد الذي طاول فجر اليوم مناطق شمال أربيل وشرق السليمانية وخلّف قتيلا واحدا على الأقل ونحو 10 جرحى، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"موقف واضح وصريح من الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الإقليم.

ويأتي القصف الإيراني الجديد والرابع من نوعه في أقل من شهرين بعد يوم واحد من إنهاء زعيم فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني زيارة له إلى بغداد واستمرت عدة أيام التقى فيها بالمسؤولين العراقيين وقادة أحزاب وفصائل مسلحة، وبحث فيها موضوع الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة شمالي العراق ضمن إقليم كردستان، مطالبا بإخراجها وتفكيك تجمعاتها.

وقال بيان لحكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد منذ إقرار الدستور الجديد عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003: "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية الليلة الماضية على إقليم كردستان.



إن الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار".

ودعا البيان إيران إلى وقف هذه الحملة ضد إقليم كردستان، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة، مؤكدًا أن الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق.

القصف طاول مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني

وأصدرت السلطات في إقليم كردستان العراق بيانا أشارت فيه إلى أن القصف الإيراني الجديد طاول مناطق كوينجق وجزنيكان، شمال أربيل، حيث مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، ومقرات "جمعية الكادحين الثورية" الكردية الإيرانية المعارضة في منطقة زركويز، شرقي السليمانية.

وفي جديد تفاصيل القصف الإيراني، أكد قائممقام أربيل نبز عبد الحميد أن القصف طاول أيضا مخيم جيزنيكان القريب من بلدة بحركة، شمالي أربيل، والذي يقطنه أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية، بحسب إفادة قدمها للصحافيين في أربيل ظهر اليوم الاثنين.

ونقلت محطة تلفزيون كردية مقربة من حكومة الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض تأكيده أن القصف أدى إلى مقتل أحد كوادر الحزب ويدعى (بهزاد إسكات) الملقب (جياكو)، فيما جرح آخرون.

3 صواريخ ايرانية استهدفت مقر الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض في #كويسنجق pic.twitter.com/MEzcnILU8d

— Basnews عربية (@basnewsar) November 20, 2022

"يونامي" تدعو لوقف جميع الهجمات الإيرانية

كما دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، إلى وقف جميع الهجمات المتكررة من الجانب الإيراني.

وقالت في بيان إنه "يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية.



مثل هذا العدوان لا يزيد التوترات على نحو طائشٍ فحسب، بل يتسبب أيضاً في وقوع مأساة.



أياً كانت الحسابات الخارجية التي تسعى دولةٌ مجاورةٌ إلى تسويتها، فإن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.

يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية.



مثل هذا العدوان لا يزيد التوترات على نحو طائشٍ فحسب، بل يتسبب أيضاً في وقوع مأساة.



أياً كانت الحسابات الخارجية التي تسعى دولةٌ مجاورةٌ إلى تسويتها، فإن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.



pic.twitter.com/HcXJWczFI1

— UNAMI (@UNIraq) November 21, 2022

القيادة المركزية للجيش الأميركي تدين الهجوم

بدورها، أدانت القيادة المركزية للجيش الأميركي الهجوم الذي شنته إيران على إقليم كردستان.



وقال قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي إيريك كوريلا في بيان، اليوم الاثنين، إن الهجوم المذكور "يعرض حياة المدنيين للخطر بصورة غير مشروعة، وينتهك سيادة العراق، ويعرض للخطر استقرار العراق والشرق الأوسط الذي تحقق بصعوبة بالغة".

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