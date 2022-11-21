"مثل بقية الأطفال".. صغار العائدين من داعش يندمجون بنجاح في أوطانهم

2022/11/21 | 14:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير حديث، أن العديد من الأطفال الذين أعيدوا من معسكرات اعتقال المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" وأسرهم، "يندمجون بنجاح في بلدانهم الأصلية".

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