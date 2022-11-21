2022/11/21 | 14:35 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان عن مدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/21 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان عن مدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان عن مدير مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).