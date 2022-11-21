2022/11/21 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت بنحو 10 دولارات إلى 100 دولار للبرميل للربع الرابع من العام الجاري.

وعزى "غولدمان ساكس" هذا التخفيض إلى تراجع الطلب بسبب الإغلاقات في الصين الناجمة عن جائحة كورونا.

وأبقى البنك توقعاته لمتوسط خام برنت لعام 2023 عند 110 دولارات للبرميل.

نبض السوقخاصكيف تستفيد الشركات في المنطقة من تنظيم كأس العالم؟

وتوقع "غولدمان ساكس" انخفاض الإنتاج الروسي ​​بنحو 600 ألف برميل يوميا، محذرا من أن المخزونات قد تنفد مرة أخرى في النصف الأول من عام 2023 إذا حافظت أوبك+ على حصص الإنتاج الحالية.

كانت وكالة "فيتش سوليوشنز"، توقعت وصول متوسط سعر خام برنت إلى 102 دولار هذا العام، ثم ينخفض إلى 95 دولارًا في عام 2023 ثم عند 85 دولارًا في عام 2026.

وأضافت الوكالة أن تعديل توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت هذا العام بالخفض بدلاً من تقديرها السابق البالغ 105 دولارات للبرميل، يعكس التراجع في الأسعار المسجل خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعًا في معنويات السوق وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).