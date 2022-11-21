2022/11/21 | 14:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي خطورة مواد التنظيف على صحة الانسان وخاصة الجهاز التنفسي؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nlEaWzOPoA4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي خطورة مواد التنظيف على صحة الانسان وخاصة الجهاز التنفسي؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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