شاخوان عبدالله يدعو إلى إستكمال أعمال لجنة المادة 140 من الدستور

2022/11/21 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

د.شاخەوان عبدالله يبحث مع السيد هادي العامري تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة العراقية، وضرورة إستكمال أعمال لجنة المادة 140 من الدستور.................... إلتقى نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله أحمد بالقيادي ورئيس لجنة المادة 140 السيد هادي العامري، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة العراقية، والمساعي الرامية لإستمرار التعاون بين الكتل السياسية والقوى الوطنية لدعم مجلس النواب في أداء مهامه التشريعية والرقابية وتقديم الخدمات للمواطنين، فيما دعا سيادته إلى ضرورة إستكمال أعمال لجنة المادة 140 من الدستور العراقي ومعالجة المشاكل في المناطق المتنازع عليها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات الحاصلة على الفلاحين وأراضيهم من قبل بعض القطعات العسكرية في محافظتي كركوك وديالي، مشيراً إلى أهمية مساندة الجهود لتعزيز الإستقرار في جميع محافظات العراق.المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقيالإثنين 21 تشرين الثاني 2022

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