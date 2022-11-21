2022/11/21 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - بغداد

أدان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ، اليوم الاثنين، القصف الإيراني على محافظة أربيل ، داعيا "المجتمع الدولي الى التدخل ومساعدة العراق للحد من الاعتداءات".

وذكر عبد الله في بيان تلقته (بغداد اليوم ) ان" الاعتداءات المتكررة تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية، مشددا على "الحكومة الإتحادية ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من اعتداءات دول الجوار".

ودعا المجتمع الدولي لـ"التدخل ومساعدة العراق لمعالجة قضية القصف والعمليات العسكرية"، مضيفاً أن "استمرار العمليات سيعرض حياة المدنيين للخطر ويمس أمن واستقرار البلاد".

وتجدد القصف الايراني على محافظة اربيل ، في وقت متأخر من ليلة أمس بثلاثة صواريخ استهدفت مقر حزب ايراني كردي معارض في منطقة كويسنجق باربيل ، فيما قصفت طائرات مسيرة مخيما للاجئين الايرانيين داخل أربيل.

وقبل ايام استهدف قصف ايراني منطقة كويسنجق ما ادى لسقوط ضحايا واصابات بالعشرات.

يشار الى ان انقرة تشن أيضا عمليات عسكرية وقصف لمواقع تضم حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا واخر عملية كانت يوم امس الاحد حيث استهدف غارة جوية عدة قرى في منطقة رابرين في محافظة السليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاخوان عبدالله يوجه نداءً للمجتمع الدولي بشأن الإعتداءات: ساعدوا العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاخوان عبدالله يوجه نداءً للمجتمع الدولي بشأن الإعتداءات: ساعدوا العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).