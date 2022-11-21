الكرملين بعد تصريح سيناتور روسي: تغيير النظام الحاكم في أوكرانيا ليس من أهداف

2022/11/21 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الاثنين، بأن تغيير السلطة الأوكرانية الحاكمة ليس أحد أهداف "العملية الخاصة"، التي تشنها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

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