تدافع المشجعين يلقي بظلاله على ليلة العرس المونديالي

2022/11/21 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهد افتتاح مونديال 2022 الذي تستضيفه الدوحة، فوضى وسط المشجعين، حيث تدافع عشرات الآلاف من المشجعين ودفعوا خطوط الشرطة من أجل دخول إحدى مناطق المشجعين.ووصفت وكالة أسوشيتد برس المشهد بأكبر منطقة للمشجعين في العاصمة القطرية الدوحة، بالفوضوي.ووفقا للوكالة، فقد توافدت مجموعات ضخمة من الجماهير على أكبر منطقة للمشجعين في المدينة ليتم […]

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