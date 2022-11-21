2022/11/21 | 15:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة العاهل الأردني: أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها أولاً على المسلة.

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