2022/11/21 | 15:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني في محافظة السليمانية، الاثنين، 21 تشرين الثاني، 2022،...

ظهرت المقالة سلطات السليمانية تعتقل عشرات الطلبة أثناء تحضيرهم للتظاهرات أولاً على المسلة.

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