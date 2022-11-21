مشاورات تركية بشنّ عملية برية شمالي سوريا والعراق والوحدات الكردية تتوعد بالرد

2022/11/21 | 15:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن بلاده ستجري نقاشات بشأن مشاركة قوات برية في العملية العسكرية في شمال سوريا والعراق.

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