وزيرة الهجرة تطلق منحة مالية جديدة لأكثر من ثلاثة آلاف أسرة

2022/11/21 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحة مالية جديدة لأكثر من ثلاثة آلاف أسرة.

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