حنون واللامي يبحثان تفعيل مذكرة تفاهم بين نقابة الصحفيين وهيئة النزاهة

2022/11/21 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم

الاثنين، خلال استقباله نقيب الصحفيين

العراقيين مؤيد اللامي، تفعيل مذكرة

تفاهم بين النقابة والهيئة.

وذكرت النقابة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "رئيس هيئة

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