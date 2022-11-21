2022/11/21 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الاثنين، خلال زيارته

العاصمة الاردنية عمان عدداً من

الملفات المشتركة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، ان "رئيس مجلس

الوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات رسمية بين السوداني وملك الأردن تتناول عدداً من الملفات المشتركة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات رسمية بين السوداني وملك الأردن تتناول عدداً من الملفات المشتركة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).