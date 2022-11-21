مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية

2022/11/21 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين،

القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم

المعلوماتية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "مجلس

النواب انهى القراءة الاولى لمشروع

قانون جرائ

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