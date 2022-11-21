صدور مذكرة قبض بحق وزير التجارة السابق (وثيقة)

2022/11/21 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرة قبض بحق وزير التجارة السابق علاء الجبوري.

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