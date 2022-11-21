تفاصيل لقاء درجال بنظيره الكوستاريكي.. ماذا عن إعادة المبالغ المالية للعراق؟

2022/11/21 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - رياضة

زارَ رئيسُ الاتحاد الكوستاريكيّ، اليوم الاثنين، رئيسَ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القَدم في مقرّ إقامته في قطر، فيما تعهد الأول بإعادة جميع المبالغ المالية التي تسلمها من العراق نتيجة الغاء المبارة الدولية الودية بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيسُ الاتحاد الكوستاريكيّ زار رئيسَ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القَدم عدنان درجال في مقرّ إقامته في قطر بحُضورِ رئيسِ الاتحادِ الكويتيّ عبد الله شاهين" .

وأضاف، ان "رئيسُ الاتحاد الكوستاريكيّ أكد حِرصه الكبير على إدامةِ العلاقات الطيبةِ مع الاتحادِ العراقيّ"، مؤكدا بحسب البيان "بإعادةِ جميع المبالغ الماليّةِ التي تسلمها الاتحادُ الكوستاريكيّ نتيجة إلغاءِ المُباراةِ الدوليّةِ الوديّةِ أمام منتخبنا التي كانَ من المُفترض إقامتها في مَلعبِ المدينة الرياضيّةِ في البصرة"

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