السوداني مطالب بإدارة ملف أمن ديالى بشكل شخصي.. نائب سابق يوضح

2022/11/21 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - تصريح خاص

كشف النائب السابق عن محافظة ديالى، فرات التميمي، اليوم الاثنين، تقديم طلب لرئيس الوزراء لإدارة ملف أمن ديالى بشكل شخصي.

وقال التميمي لـ(بغداد اليوم)، إن "الأوضاع الأمنية في ديالى تمر بتحديات خطيرة وتحتاج الى وقفة من اعلى الجهات في البلاد خاصة وان هناك سلسلة نقاط مؤثرة في المشهد الأمني بشكل مباشر، أبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة وتفاقم الفساد".

وإضاف، ان "موقع ديالى الجغرافي جعلها محطة مهمة في منظومة طرق التهريب على مستوى البلاد والقادمة من كردستان من خلال ادخال البضائع الممنوعة والفساد وبروز مافيات متنفذة مع تواطئ بعض القيادات الأمنية معها ما زاد من تفاقم الأوضاع الداخلية".

واكد التميمي، بانه "سقدم طلب رسمي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني للأشراف على ملف أمن ديالى بشكل شخصي وان تكون هناك خطة واسعة لإعادة النظر بالقيادات الأمنية من خلال تقييم شامل يقود الى تغيرات تنعكس بشكل إيجابي على الخطط والأداء الأمني".

وتشهد محافظة ديالى بين وقت وآخر تعرضات ارهابية وخروقات امنية يذهب ضحيتها مدنيين وعناصر من القوات الامنية، آخرها استشهاد واصابة خمسة مقاتلين في الحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة على عجلتهم، زرعت على حافة الطريقة، الى جانب عمليات اختطاف وتصفية حسابات عشائرية والتهريب، مما تتسبب باشاعة الفوضى في المحافظة المترامية الاطراف مع العاصمة بغداد في وسط البلاد، وشمالا مع اقليم كردستان.

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