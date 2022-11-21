السوداني ينهي زيارته الرسمية للأردن ويعود إلى بغداد

2022/11/21 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، عائداً إلى العاصمة بغداد، بعد زيارة رسمية للمملكة استغرقت يوماً واحداً.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "التقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد معه جولة مباحثات ثنائية، تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهم سبل تعزيز الشراكة والتعاون، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والأردني".

وتابع: "كما شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين العراقي والأردني، تدارست مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وملفات التنسيق الثنائي على مختلف الصعد والمجالات، فضلاً عن تعزيز العمل وفق مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".

وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين تعزيز التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "إلتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك خلال زيارته الرسمية الى العاصمة عمّان التي وصلها في وقت سابق اليوم"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره ولي عهد المملكة، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية".وأضاف أن "الجانبين تناولا آخر المستجدات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات في المنطقة، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب ومواجهة التطرف، ضمن نهج شامل قائم على أساس التعاون والتنسيق العالي بين البلدين".وأوضح البيان أنه "عقدت بعد اللقاء مباحثات ثنائية موسعة بين رئيس مجلس الوزراء والعاهل الاردني في قصر بسمان الزاهر، تناولت عدداً من الملفات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين"، مشيراً الى أنه "حضر جولة المباحثات وزير الخارجية فؤاد حسين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي، ومحافظ الأنبار علي فرحان.



فيما حضر عن الجانب الأردني رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب العاهل الأردني جعفر حسّان".وأكد السوداني بحسب البيان "حرص العراق على إدامة العلاقة المتميزة مع الأردن"، مشدداً على "استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وبما ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها".من جانبه أعرب الملك عبد الله الثاني بن الحسين عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بالنجاح في مهامه، مؤكداً "اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

وتابع البيان أن "العاهل الاردني أكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع العراق على المستويات كافة، لا سيما السياسية والاقتصادية، لافتاً إلى "أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليمي"، فيما شدد على أن "أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها".

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