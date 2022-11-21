2022/11/21 | 15:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اتحاد الكرة يستقبل نظيره الكوستاريكي والأخير يعد بإعادة المبالغ المالية بعد الغاء المبارة الودية مع منتخبنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/21 | 15:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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