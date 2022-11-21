بعد مصافحة السيسي.. الرئيس التركي يعلن

2022/11/21 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لقاءه بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في قطر، الأحد، بأنه خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين، وفق تصريحاته، الاثنين، التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول

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