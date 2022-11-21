ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي لأكثر من 150 مليون دولار

2022/11/21 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الاثنين، إلى أكثر من 150 مليون دولار.

كما أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 152 مليونا و 435 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار بعد ان كانت المبيعات ليوم امس الاحد 108 ملايين دولار.

بالإضافة إلى ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 119 مليونا و35 الف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 38 مليونا و400 الف دولار.

كما ان 18 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 117 شركة توسط.

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